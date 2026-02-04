Vater, Ehefrau und Geschwister der AfD-Spitzenpolitiker Siegmund, Tillschneider und Rausch sollen als Angestellte bei anderen Abgeordneten untergekommen sein. Der Zoff in der Partei wächst.

Steuerfinanzierte Jobs für Verwandte: Vorwürfe der Vetternwirtschaft in der AfD

AfD-Politiker Tobias Rausch: Drei Geschwister sollen steuerfinanzierte Jobs erhalten haben.

Magdeburg/MZ - In den Wahlumfragen steht Sachsen-Anhalts AfD als stärkste politische Kraft da – doch in der Partei tobt seit Wochen eine erbitterte Schlammschlacht zwischen prominenten Abgeordneten. Jetzt gibt es neues Futter für den Zoff in der AfD. Intern werden weitere Vorwürfe zu mutmaßlicher Vetternwirtschaft und Vergnügungsreisen laut.