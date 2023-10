Soljanka und Harzer Klöße: Für sein neues Kochbuch hat sich Sachsen-Anhalts Sternekoch Robin Pietsch aus Wernigerode mit seiner Oma Christa zusammengetan. Welche Gerichte dabei entstanden sind und was die beiden verbindet.

Robin Pietsch mit seiner Oma Christa in seinem Restaurant „Pietsch"

Wernigerode/MZ - Er hat gerade zwar noch weniger Zeit als sonst schon, bei all den Interviews, Fernsehsendungen und sonstigen Verpflichtungen. Doch wenn sich Sachsen-Anhalts Sternekoch Robin Pietsch dennoch bei seiner Oma Christa in Blankenburg im Harz angekündigt hat, wird aufgetischt. So richtig.