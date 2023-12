2015 verschwundenes Mädchen Spürhunden-Suche bei Stendal könnte Schicksal von Inga aus Schönebeck aufklären

Mit Spürhunden fahndet eine private Ermittlergruppe in der Nähe von Stendal nach dem 2015 spurlos verschwundenen Mädchen. An einer Stelle schlagen die Tiere an. Wurde das Kind einst dorthin verschleppt?