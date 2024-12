Lieben Sie Sachsen-Anhalter Taylor Swift? Der Jahresrückblick "Wrapped" des Streamingdiensts Spotify verrät, was hierzulande am meisten gehört wurde.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Was haben die Sachsen-Anhalter 2024 am meisten gehört? Waren es eher Songs von US-Star Taylor Swift oder Lieder der deutschen Musikerin Ayliva? Der Spotify-Jahresrückblick "Wrapped" verrät, welche Musik in diesem Jahr am meisten gestreamt wurde.

Und zumindest bei Platz eins der meistgestreamten Künstler gibt es keine Überraschung: Es ist Taylor Swift. Wie in Deutschland und international führt die 34-Jährige laut Spotify-Angaben auch in Sachsen-Anhalt die Rangliste der meistgehörten Musiker an, dahinter folgen Ayliva und Pashanim.

Spotify-Jahresrückblick: Ski Aggu ist in Sachsen-Anhalt beliebt

Die größte Besonderheit bei den meistgestreamten Künstlern ist in Sachsen-Anhalt wohl der fünfte Platz: Hier taucht mit Ski Aggu ein deutscher Rapper auf, der es deutschlandweit nicht in die Top Ten der meistgehörten Musiker geschafft hat.

Ebenfalls auffällig: Während Taylor Swift auch in Halle die beliebteste Künstlerin ist, sieht das in Magdeburg und Dessau ganz anders aus. In Magdeburg steht laut Spotify-Angaben Lana Del Rey auf Platz eins, dahinter folgen mit Kontra K und Cro zwei Rapper, die weder deutschlandweit noch in Sachsen-Anhalt zu den Top Ten zählen. In Dessau wiederum verdrängt Pashanim Taylor Swift auf Platz zwei.

Das sind die meistgestreamten Künstler in Sachsen-Anhalt

Taylor Swift

Ayliva

Pashanim

Billie Eilish

Ski Aggu

Bonez MC

Linkin Park

Travis Scott

Luciano

Apache 207

"Wrapped": Unterschiede bei den Top Songs in Sachsen-Anhalt

Wer sich die beliebtesten Songs in Sachsen-Anhalt anhört, lauscht ebenfalls bekannten Namen: Artemas mit "I like the way you kiss me" ist ebenso darunter wie Benson Boone mit "Beautiful Things" und Ayliva und Apache 207 mit ihrem gemeinsamen Werk "Wunder".

Zudem scheinen die Sachsen-Anhalter Songs von Pashanim besonders zu mögen – gleich zwei seiner Lieder ("Mittelmeer", "Ms. Jackson") sind in den Top-Ten-Songs zu finden. Deutschlandweit ist er hingegen gar nicht in der Liste der zehn meistgestreamten Lieder vertreten.

Und auch hier gibt es regionale Unterschiede: Die Hallenser geben dem Herbert-Grönemeyer-Remix "Zeit, dass sich was dreht" mit $oho Bani und Ericson den Vorzug vor Artemas, dessen "I like the way you kiss me" wiederum in Dessau und Magdeburg auf Platz eins steht.

Das sind die meistgestreamten Songs in Sachsen-Anhalt

Artemas – "I like the way you kiss me"

Benson Boone – "Beautiful Things"

$oho Bani, Herbert Grönemeyer, Ericson – "Zeit, dass sich was dreht"

Ayliva, Apache 207 – "Wunder"

Bennett – "Vois sur ton chemin"/Techno Mix

Natascha Bedingfield – "Unwritten"

Hozier – "Too Sweet"

Pashanim – "Mittelmeer"

Pashanim – "Ms. Jackson"

Shirin David – "Bauch Beine Po"

Taylor Swift und Ayliva bestimmen Top-Ten-Alben in Sachsen-Anhalt

Die Sängerinnen Taylor Swift und Ayliva sind jeweils gleich zwei Mal in den Top-Alben der Sachsen-Anhalter zu finden: "The Tortured Poets Department: The Anthology" des US-Stars Swift steht auf Platz eins, ihr Album "1989 (Taylor's Version)" auf Rang sechs. Ayliva reiht sich dazwischen mit "In Liebe" auf dem zweiten und "Schwarzes Herz" auf dem vierten Platz ein.

Mit Nina Chubas Album "Glas" und Ski Aggus "Denk mal drüber nach" haben es außerdem zwei deutsche Künstler in die Top-Ten-Alben der Sachsen-Anhalter geschafft, die deutschlandweit nicht zu den zehn meistgestreamten Künstlern gehören.

Das sind die meistgehörten Alben in Sachsen-Anhalt

Taylor Swift – "The Tortured Poets Department: The Anthology"

Ayliva – "In Liebe"

Billie Eilish – "Hit Me Hard And Soft"

Ayliva – "Schwarzes Herz"

Nina Chuba – "Glas"

Taylor Swift – "1989 (Taylor's Version)"

Pashanim – "2000"

Travis Scott – "Utopia"

Benson Boone – "Fireworks & Rollerblades"

Ski Aggu – "Denk mal drüber nach"

Spotify hat aktuell laut eigenen Angaben 640 Millionen monatlich aktive Nutzer und 252 Millionen zahlende Abonnenten weltweit. Der Streamingdienst bietet jedes Jahr einen persönlichen Musik-Jahresrückblick an.