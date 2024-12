Hamburg - Fußball-EM, Handball-EM, Olympia: Die sportlichen Großereignisse haben dieses Jahr auch die Internetsuche von Millionen Nutzern in Deutschland bestimmt.

„Fußball-EM“ verzeichnete 2024 den höchsten Anstieg bei den Google-Suchanfragen, wie das Unternehmen in Hamburg bekanntgab. Auf Platz zwei landete die „Handball-EM“, gefolgt von der „US-Wahl“.

Ebenfalls in die Top Ten schafften es „Franz Beckenbauer“, „Olympia“ und „Stefan Raab“. Für seinen Jahresrückblick wertet Google nicht die meistgesuchten Begriffe aus, sondern den größten Anstieg beim Suchvolumen.

„Wir sehen eigentlich immer, wenn ein großes Sportereignis, vor allem Fußball, bei uns in Deutschland stattfindet, dass es auf unserem Platz 1 der Suchtrends ist“, sagte Sprecherin Hannah Samland.

Auf dem 2. Platz landete „Handball-EM“ und auf dem 6. Platz „Olympia“. „Wir sind eine Sportnation und das zeigt sich auch in den Suchergebnissen.“

Neben den Sportthemen hätten in diesem Jahr auch die Politikthemen wie die Europawahl oder das Attentat von Solingen dominiert.

Bei den Schlagzeilen landete „Ampel“ dagegen nur auf Platz 10 - wahrscheinlich, weil die Koalition erst am Ende des Jahres auseinandergebrochen ist.

Stefan Raab bei den Persönlichkeiten auf Platz 1

Bei den Top Ten der Persönlichkeiten landete Entertainer Stefan Raab mit seinem TV-Comeback auf Platz 1 vor den US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump.

„Wenn man zurückblickt auf das Jahr, wo politisch doch sehr viel passiert ist mit der US-Wahl und auch bei uns im eigenen Land, dass sich dann trotzdem ein Stefan Raab auf Platz 1 der Persönlichkeiten setzt, finde ich doch überraschend“, meinte Samland. Wahrscheinlich hänge das auch damit zusammen, dass sich der Moderator jahrelang zurückgezogen hatte.

Bei den Serien-Suchanfragen landete die deutsche Serie „Maxton Hall“ über ein gleichnamiges Elite-College vor den amerikanischen Serien „Fallout“ und „3 Body Problem“.

Die sechsteilige Prime-Video-Serie über die aus einfachen Verhältnissen stammende Studentin Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), die sich in ihren reichen Mitschüler James Beaufort (Damian Hardung) verliebt, wurde weltweit ein Überraschungserfolg.

Taylor Swift und „Bauch, Beine, Po“

Das Such-Interesse nach US-Sängerin Taylor Swift erreichte in diesem Jahr ein Rekordhoch - was auch daran liegen dürfte, dass die Sängerin bei ihrer Welttournee in einigen deutschen Städten auftrat.

Auf der Suche nach dem Titel eines Ohrwurms haben Menschen besonders stark mit Hilfe von Summen nach „Bauch, Beine, Po“ von Shirin David gesucht - der Song war bereits zum „Sommerhit des Jahres“ gekürt worden.

„Warum wurde Lindner entlassen?“

Bei den „Warum-Fragen“ dominierten sowohl politische Themen („Warum wurde Lindner entlassen?“) als auch sportliche Themen („Warum trägt Mbappé eine Maske?“) und wirtschaftliche Themen („Warum ist Butter so teuer?“).

Bei den „Was-Fragen“ wollten die Menschen unter anderem wissen, was die Vertrauensfrage ist, was ein Talahon ist und was Dubai-Schokolade ist. Die mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllte Tafelschokolade hatte in diesem Jahr einen Hype in sozialen Medien ausgelöst.

Nach Demonstrationen und Protesten wurde nach Angaben von Google in diesem Jahr mehr gesucht als je zuvor. „Die Menschen interessieren sich wieder mehr für eine aktive Teilnahme an der Politik“, sagte Samland.

„Wahlhelfer werden“ erzielte dieses Jahr ein Rekordhoch, genauso wie

Suchanfragen zu Parteimitgliedschaften. „Das Such-Interesse an Parteimitgliedschaften stieg um mehr als 150 Prozent in Vergleich zum Vorjahr“, sagte Samland.

Top 10 der Suchbegriffe

Und hier kommen die zehn Suchbegriffe in Deutschland mit dem größten Anstieg beim Suchvolumen laut Google:

1. Fußball-EM

2. Handball-EM

3. US-Wahl

4. Franz Beckenbauer

5. Europäische Union Wahlergebnisse

6. Olympia

7. Stefan Raab

8. Bogenschießen Paralympics

9. Solingen

10. Liam Payne