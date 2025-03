Am Samstag, 29. März, findet wieder eine Sonnenfinsternis statt, die auch in Deutschland sichtbar sein wird. An welchen Standorten und in welchen Sternwarten sie beobachtet werden kann und was es zu beachten gilt, erfahren Sie hier.

Sonnenfinsternis am Samstag: Wo man sie in Sachsen-Anhalt am besten beobachten kann

Halle (Saale)/Magdeburg. - Am Samstag, 29. März 2025, findet wieder eine Sonnenfinsternis statt, die von Deutschland aus beobachtet werden kann. Sie dauert circa 90 Minuten, und die maximale Finsternis wird in Magdeburg gegen 12.17 Uhr erreicht. Die partielle Sonnenfinsternis endet gegen 12.45 Uhr.

Je nach Standort gibt es zeitliche Abweichungen der Sichtbarkeit des Naturphänomens. Und je nach Standort unterscheidet sich auch der Bereich der Sonne, der bedeckt wird. In München werden zehn Prozent der Sonne nicht mehr zu sehen sein, in Hamburg 20 Prozent.

Welche Sternwarten und Beobachtungsorte gibt es in Sachsen-Anhalt?

In Sachsen-Anhalt besteht die Möglichkeit, die Sonnenfinsternis an verschiedenen Standorten zu beobachten. Das ist auch gut so, denn der Deutsche Wetterdienst sagt für den Samstag starke Bewölkung voraus.

In der Liste sind die sieben wichtigsten Sternwarten und Standorte zu finden:

Magdeburg : Astronomische Gesellschaft Magdeburg, Rötgerstraße 8 ab 10.30 Uhr

: Astronomische Gesellschaft Magdeburg, Rötgerstraße 8 ab 10.30 Uhr Burg : Astronomiezentrum Burg in der Einsteinschule

: Astronomiezentrum Burg in der Einsteinschule Aschersleben : Aufbau von Teleskopen in der Herrenbreite um 10.30 Uhr

: Aufbau von Teleskopen in der Herrenbreite um 10.30 Uhr Quedlinburg : Sternwarte Quedlinburg, Zwergkuhle 6a, ab 11 Uhr

: Sternwarte Quedlinburg, Zwergkuhle 6a, ab 11 Uhr Halle : Planetarium Halle, ab 11 Uhr und 12.30 Uhr

: Planetarium Halle, ab 11 Uhr und 12.30 Uhr Merseburg : Planetarium Merseburg, Gotthardteich, von 11 bis 13 Uhr

: Planetarium Merseburg, Gotthardteich, von 11 bis 13 Uhr Coswig: Astroclub Südfläming e.V., Am Morgenweg, ab 11.30 Uhr

Wie entsteht eine partielle Sonnenfinsternis?

Bei einer Sonnenfinsternis verdeckt der Mond den Blick auf die Sonne. Das passiert, wenn Sonne, Mond und Erde in ihren Umlaufbahnen auf einer Linie liegen. Von einer totalen Sonnenfinsternis spricht man, wenn die Sonne komplett verschwunden scheint.

So entsteht eine Sonnenfinsternis. Grafik: dpa

Am Samstag wird der Mond jedoch nur einen Teil der Sonne verdecken. Dazu sagt man partielle Sonnenfinsternis. Wie groß der bedeckte Teil ist, hängt vom Standpunkt ab.

Was muss beim Blick in die verdunkelte Sonne beachtet werden?

Laut dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) sollten sich alle, die die Sonnenfinsternis beobachten wollen, unbedingt eine Schutzbrille besorgen. Denn der direkte Blick in die Sonne während einer Sonnenfinsternis kann zu starken Augenschäden bis hin zu permanenten Netzhautschäden und zu einer Erblindung führen.

Eine Sonnenfinsternis ist am Himmel zu beobachten. Foto: Imago/ Pacific Press Agency

Sogenannte Ersatzbrillen der Marke "Eigenbau" wie rußgeschwärzte Gläser, schwarze Filmstreifen, CDs & Co. sind nicht zur Sonnenbeobachtung geeignet. Sie sind sogar gefährlich. Auch eine normale Sonnenbrille reicht beim Beobachten der Sonnenfinsternis nicht aus.

Wo wird die Sonnenfinsternis weltweit zu sehen sein?

Die Sonnenfinsternis am 29. März 2025 wird nicht nur in Deutschland, sondern auch im restlichen Europa, in Nordwest-Afrika und in Nord-Russland zu sehen sein. Am größten wird die Verdeckung über Grönland sein.