Betreiberin in Aschersleben: „Wenn kein Wunder passiert, muss ich schließen“

Halle/MZ. - Der Hochsommer ist vorbei, die Urlaubsbräune schwindet – und bald beginnt die Solarium-Saison. Doch dorthin verschlägt es in Sachsen-Anhalt immer weniger Kunden. Laut Branchenverband Besonnung zählt das Bundesland zu jenen, in denen mit am wenigsten Sonnenstudios betrieben werden.