Halle/MZ. - Das Renditeversprechen klang verlockend. Wie verlockend, ist nicht dokumentiert. Aber das Angebot muss zumindest so verlockend gewesen sein, dass eine Person aus Sachsen-Anhalt investieren wollte. In Kryptowährungen, also - vereinfacht gesagt - digitales Geld. Überzeugt wurde diese Person durch eine Onlinehandelsplattform. So berichten es das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt (LKA) sowie die Staatsanwaltschaft Magdeburg. Schnell jedoch habe sich das Investment als Betrug entpuppt. Es seien „wahrheitswidrige Gewinnversprechen gemacht“ worden, so Frank Baumgarten, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Anstatt Geld zu gewinnen, verlor es das Opfer. Der Schaden geht in die Hunderttausende.