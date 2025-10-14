weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  So verteilen Sachsen-Anhalts Ministerien das Sondervermögen

Straßen, Brücke, Katastrophenschutz Eine Milliarde Euro - so verteilen Sachsen-Anhalts Ministerien das Sondervermögen

Gegen bröckelnde Brücken und Schlagloch-Pisten kommen Milliarden vom Bund: Jetzt steht fest, wofür Sachsen-Anhalts Landesregierung das Geld ausgeben will. Im Fokus ist der Straßenbau. Die MZ zeigt die Schwerpunkte der Regierung.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 14.10.2025, 17:11
Finanzminister Michael Richter (CDU) stellte am Dienstag den Plan der Landesregierung vor, wie das Geld des Infrastruktur-Sondervermögens verteilt werden soll.
Finanzminister Michael Richter (CDU) stellte am Dienstag den Plan der Landesregierung vor, wie das Geld des Infrastruktur-Sondervermögens verteilt werden soll. (Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert)

Magdeburg/MZ - Auf solche eine Geldspritze haben große Teile Sachsen-Anhalts lange gewartet: Insgesamt 2,6 Milliarden Euro fließen aus dem neuen Sondervermögen des Bundes zur Verbesserung der Infrastruktur ins Land – seit Dienstag steht fest, wie die Landesregierung ihren Anteil von rund einer Milliarde Euro verwenden will. Die restlichen 1,6 Milliarden fließen pauschal an Sachsen-Anhalts Kommunen. Die MZ erklärt, wie die Regierung die ihr zustehende Milliarde ausgeben will.