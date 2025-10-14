Gegen bröckelnde Brücken und Schlagloch-Pisten kommen Milliarden vom Bund: Jetzt steht fest, wofür Sachsen-Anhalts Landesregierung das Geld ausgeben will. Im Fokus ist der Straßenbau. Die MZ zeigt die Schwerpunkte der Regierung.

Finanzminister Michael Richter (CDU) stellte am Dienstag den Plan der Landesregierung vor, wie das Geld des Infrastruktur-Sondervermögens verteilt werden soll.

Magdeburg/MZ - Auf solche eine Geldspritze haben große Teile Sachsen-Anhalts lange gewartet: Insgesamt 2,6 Milliarden Euro fließen aus dem neuen Sondervermögen des Bundes zur Verbesserung der Infrastruktur ins Land – seit Dienstag steht fest, wie die Landesregierung ihren Anteil von rund einer Milliarde Euro verwenden will. Die restlichen 1,6 Milliarden fließen pauschal an Sachsen-Anhalts Kommunen. Die MZ erklärt, wie die Regierung die ihr zustehende Milliarde ausgeben will.