In ihrem jüngsten Buch kritisiert die Schriftstellerin Heike Geißler die deutsche Arbeitswelt. Jetzt erhält sie den Klopstock-Preis für neue Literatur des Landes Sachsen-Anhalt.

HALLE/MZ. - Ohne Fleiß kein Preis. Langes Fädchen, faules Mädchen. Lauter Sprüche, mit denen Heike Geißler aufgewachsen ist. Die 1977 in Riesa geborene, heute in Leipzig lebende Schriftstellerin stellt sich in ihrem jüngsten Buch vor als „Arbeiterkind, Schlüsselkind“. Eines, das solche Ansagen immer wieder hörte: Erziehungsformeln, Zurichtungsworte. Worte, die wirken. „Hauptsache, man hat Arbeit, sagt mein Vater immer noch, obwohl er mittlerweile Rentner ist. Sicherheit, sagt mein Vater.“