So stellt sich Sachsen-Anhalt ein Nachfolgemodell für das Neun-Euro-Ticket vor

Das Neun-Euro-Ticket war im Sommer ein Erfolg. Aber was kommt jetzt? Aus Sachsen-Anhalt gibt es einen neuen Vorschlag für ein Nachfolgemodell.

Halle (Saale) - Für wenig Geld bundesweit Bus und Bahn fahren, über alle Tarifgrenzen hinweg – im Sommer hat es das Neun-Euro-Ticket drei Monate lang möglich gemacht. In die Debatte zwischen dem Bund und den Ländern um ein Nachfolgemodell kommt nun Bewegung. An diesem Donnerstag beenden die Verkehrsminister ihre Konferenz in Bremerhaven, sie haben das Thema auf der Tagesordnung. Ein neuer Vorschlag stammt aus Sachsen-Anhalt: ein Neun-Euro-Ticket für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre, dazu ein zeitlich begrenzt bundesweit nutzbares 69-Euro-Ticket für alle.