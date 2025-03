Bisher sind Schulverweise in Sachsen-Anhalt nur maximal fünf Tage lang erlaubt: Jetzt wollen Koalitionspolitiker von CDU und FDP Kinder und Jugendliche bis zu drei Monate vom Unterricht ausschließen. Die SPD hat allerdings Zweifel.

Sind Schulverweise in Sachsen-Anhalt künftig bis zu drei Monate lang möglich?

Magdeburg/MZ - Gegen Vorfälle von Mobbing, Gewalt und anderen Störungen im Schulunterricht wollen Koalitionspolitiker in Sachsen-Anhalt deutlich härter vorgehen als bisher bekannt. Geht es nach CDU- und FDP-Abgeordneten, soll die Maximallänge von Schulverweisen drastisch erhöht werden. Statt bisher fünf Tagen sollen Verweise künftig bis zu drei Monate lang sein dürfen. In dieser Zeit dürften bestrafte Schüler nicht am Unterricht teilnehmen.