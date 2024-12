Im Maßregelvollzug sind psychisch und suchtkranke Straftäter untergebracht. Die Einrichtungen in Sachsen-Anhalt sind voll – weil sich gesellschaftliche Probleme zuspitzen. Ein Besuch in Bernburg.

Harte Drogen statt Alkohol: Die Klientel im Maßregelvollzug hat sich stark verändert, sagt Björn Bühler, Ärztlicher Direktor des Maßregelvollzugs in Bernburg.

Björn Bühler betritt den Gang zur Station, klopft an eine Zimmertür. Zwei Männer sitzen im Trainingsanzug auf ihren Betten. Die Räume sind karg eingerichtet – ein integriertes Badezimmer, zwei Stühle, ein Tisch, zwei Nachtschränke. Fotos von Familien und Freunden hängen an den Wänden. Ein Weihnachtsstern schmückt das vergitterte Fenster. „Wie haben Sie sich eingelebt? Sind Sie zufrieden mit sich und der Welt?“, fragt Bühler. Er ist Ärztlicher Direktor des Maßregelvollzugs Bernburg (Salzlandkreis) und auf Visite in der erweiterten Aufnahmestation.