Sicherheitslücke Keyless-Go – Autoknacker nehmen ostdeutsche SUV ins Visier

Diebesbanden stehlen immer wertvollere Autos – in Sachsen-Anhalt und anderen Ost-Ländern. Warum häufig ausgerechnet eine moderne Technik als Einfallstor für die Kriminellen dient.

Halle/MZ - Autodiebe in Sachsen-Anhalt schlagen zwar seltener zu als früher, dafür haben sie aber teurere Fahrzeuge im Fokus: Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sank die Zahl gestohlener Autos mit Kaskoschutz im Jahr 2021 auf 294. Das ist zwar ein Rückgang um acht Prozent im Vorjahresvergleich. Parallel stieg jedoch der Schaden pro Diebstahl auf 20.200 Euro. Das ist deutlich mehr als in großen Teilen der Republik: In nur fünf Bundesländern ist der Schaden pro gestohlenem Auto noch höher – darunter Berlin, Hamburg und Hessen.