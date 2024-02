Zwei Ärztinnen aus Halle enthüllen die sexistischen Herausforderungen in der von Männern dominierten Chirurgie und ihren unermüdlichen Kampf für Gleichberechtigung im Krankenhaus.

Kliniken in Sachsen-Anhalt

Schwerer Weg zur Chirurgie: Julia Dietz (l.) und Friederike Klauke haben viel einstecken müssen und mussten kämpfen. Aber sie haben sich durchgebissen - trotz allgegenwärtigem Sexismus in der Medizin.

Halle (Saale) - Friederike Klauke kann die Worte noch hören. Sie erinnert sich an das Unbehagen, die Wut, die in ihr hochstiegen. „Du willst Chirurgin werden? Kannst Du Dich denn auch genug bücken?“ Das habe ein Chefarzt gefragt, sie war Medizinstudentin während ihrer Praxiszeit in einer Klinik bei Halle.