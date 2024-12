In der Haftanstalt im Jerichower Land sind erneut wichtige Dokumente abhandengekommen. Dieses Mal geht es auch um personenbezogene Daten.

Sensible Papiere verschwunden - die nächste Panne im Hochsicherheitsgefängnis Burg

Magdeburg/MZ - Der Skandal um Sicherheitslecks im Hochsicherheitsgefängnis Burg (Landkreis Jerichower Land) weitet sich aus. Das Justizministerium in Magdeburg lässt in der JVA nach weiteren verschwundenen Dokumenten mit sensiblen Daten fahnden. Das bestätigte ein Sprecher am Freitagnachmittag auf MZ-Anfrage.