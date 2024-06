Im Juli endet die TV-Umlage durch Vermieter. Wer Fernsehen empfangen will, muss sich um neue Verträge kümmern. Anbieter kpndigt an: Schwarzseher werden zwangsabgeschaltet.

Florian Silbereisen und Helene Fischer in der TV-Show Schlagerchampions 2024. Wer in Sachsen-Anhalt weiter fernsehen will, braucht eigene Verträge. Weil sich einige nicht darum gekümmert haben, könnte der Bildschirm schwarz bleiben.

Halle/MZ. - In einigen Haushalten Sachsen-Anhalts werden ab Juli offenbar die Fernseh-Anschlüsse gekappt. Ende Juni endet das so genannte Nebenkostenprivileg, Mieter müssen Verträge für den TV-Empfang nun selbst abschließen. „Das ist in den vergangenen Monaten zwar größtenteils erfolgt“, sagt Diane Rocke, Referentin für Recht bei der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. „Aber es gibt Fälle, in denen Mieter versäumt haben, ihre Versorgung zu klären.“ Deutschlands größter Kabelnetzbetreiber Vodafone hat bereits begonnen, Anschlüsse zwangsabzuschalten.