Halle/MZ. - Für zahlreiche Grundschüler in Sachsen-Anhalt steht noch in diesem Jahr ein Prüfungsmarathon an. Innerhalb einer Woche müssen sie an vier Leistungserhebungen teilnehmen, zwei davon an einem Samstag. In Mathe und Deutsch finden je ein schriftlicher Test in der eigenen Schule sowie je ein mündlicher Test an einem Gymnasium statt. Mit den Tests soll die Tauglichkeit der Schüler für das Gymnasium überprüft werden. „Es geht vor allem um das Wohl des Kindes“, sagte Bildungsministeriumssprecherin Josefin Hannig. Der Grundschulverband kritisiert die Prüfungen hingegen als „unnötige Zusatzbelastung“, denn: „Egal wie der Test ausgeht, am Ende entscheiden trotzdem die Eltern“, so Vorsitzende Thekla Mayerhofer.

