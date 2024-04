Einheitlich gekleidet, in Reih und Glied: Die Schülerinnen und Schüler der Staßfurter „Schule der Freundschaft“ kamen aus Mosambik in die DDR.

Als Francisca Raposo wieder in Staßfurt stand, der Stadt, in der sie einen großen Teil ihrer Kindheit verbracht hat, war die Zahl sofort wieder da. Als „25-21“ stellte sich die Frau aus Mosambik vor, so, wie es damals gefordert wurde, als sie hierher gekommen war, auf der Jagd nach ihrem Traum, Ärztin zu werden. Ein Traum, den Francisca Raposo – damals Nummer 21 in der Gruppe 25 an der „Schule der Freundschaft“ – längst beerdigt hatte.

Statt ihr das ersehnte Medizin-Studium zu ermöglichen, war die Teenagerin für eine Ausbildung zur Bekleidungsfacharbeiterin ausgewählt worden. Aus Staßfurt, wo sie sieben Jahre gelebt hatte, führt ihr Weg nach Cottbus. Statt in der „Schule der Freundschaft“ zu wohnen, lebt sie zusammen mit zwei Mitschülerinnen in einem Wohnheim. Das ist Zuhause für 4.000 Lehrlinge und Arbeiter aus Vietnam, Nordkorea, der Sowjetunion, dem Jemen, Angola und zahlreichen anderen sogenannten befreundeten Staaten der DDR.

Blumige Parolen

Eine ernüchternde Erfahrung für die junge Frau, die mit so großen Plänen in die DDR gekommen war. Raposo, aufgewachsen im kleinen Dorf Conho, fast 1.500 Kilometer von der mosambikanischen Hauptstadt Maputo entfernt, hatte 1981 von einem ihrer Lehrer erfahren, dass die sozialistische Regierung von Staats- und Parteichef Samora Machel die besten Schüler des Landes suchte, um sie zur Ausbildung in die DDR zu schicken. Hintergrund ist ein bei einem Staatsbesuch Erich Honeckers geschlossener Vertrag: Die DDR braucht Menschen, Hände und Muskeln. Die erst 1975 unabhängig gewordene ehemalige portugiesische Kolonie will sich im sozialistischen Bruderland ihre künftige Elite ausbilden lassen. Ein Geschäft zum gegenseitigen Nutzen, verbrämt mit blumigen Parolen über Völkerverständigung und gegenseitige Solidarität.

20.000 sogenannte Vertragsarbeiter schickt Mosambik in den folgenden Jahren in den Osten Deutschlands. Kaum sind sie da, ist allerdings von Berufsausbildung oft nicht mehr die Rede. Die im DDR-Volksmund „Mosis“ genannten Neuankömmlinge werden als billige Arbeitskräfte gebraucht. Vom Lohn ausgezahlt werden ihnen höchstens 350 Mark. Den Rest überweist die DDR direkt nach Maputo. Die Regierung dort will das Geld verwahren und den Frauen und Männern nach deren Rückkehr auszahlen. Ein Versprechen, das nie eingelöst werden wird.

Die „Schule der Freundschaft“ hat höhere Ziele. 900 Kinder aus Mosambik sollen hier eine Schulausbildung erhalten und danach wirklich einen Beruf lernen, der sie in die Lage versetzt, daheim beim Aufbau zu helfen. Wie Francisca Raposo kommen die Kinder mit großen Erwartungen. Sie wollen viel lernen. Und sich mit dem neuen Wissen ein besseres Leben im kriegsverheerten Heimatland aufbauen. „Die DDR, das spürte ich, war für mich eine riesige Chance“, erinnert sich Francisca Raposo in ihrem Buch „Von Mosambik in die DDR“ (siehe Text rechts).

Die heute 55-Jährige will sie sich damals, mit knapp 13, auf keinen Fall entgehen lassen. Daheim hat Raposo kein leichtes Leben. Die Familie ist arm, ihr Vater trinkt, sie kommt bei ihrer Tante unter, trägt Sandalen aus Bananenschalen und muss sich um ihre kleinen Nichten kümmern. Doch Raposo ist eine der besten Schülerinnen ihrer Klasse, und sie hat keine Angst, in einem fremden Land zur Schule zu gehen, weit weg von zu Haus. „In Mosambik zu bleiben, hätte bedeutet, einen alten Mann heiraten zu müssen und von ihm so viele Kinder wie möglich zu bekommen.“

Allein im Unbekannten

Schon Raposos Weg nach Europa ist lang und steinig. Monate dauert die Vorbereitungsphase. Die ausgewählten Schüler werden eingesammelt, hierhin transportiert, abgeladen und später weiter ins Ungewisse geschafft. Sie hungern, müssen hart arbeiten, werden krank und leben in völliger Ungewissheit, wann und wie es weitergehen wird.

Samora Moises Machel (l.) und SED-Wirtschafschef Günter Mittag (r.) bei einem Besuch Machels in der DDR. imago/Werner Schulze

Dennoch hat Francisca Raposo nie Zweifel, dass ihre große Reise ins Unbekannte richtig ist. Dass sie nur eine Figur auf einem Schachbrett sein wird, die DDR-Volksbildungsministerin Margot Honecker benutzt, um das eigens am Rand von Staßfurt errichtete Prestigeprojekt Freundschaftsschule mit Leben zu erfüllen, ahnt das Mädchen nicht. Sie ist überglücklich, als sie im September 1982 endlich in Berlin-Schönefeld landet. Es ist kalt und dunkel, aber ein neues Leben wartet. Francisca Raposo isst an diesem Abend ihren ersten Broiler und ihren ersten Apfel. Alles hier schmeckt ihr nach Verheißung.

Staßfurt wird der jungen Frau bald zur neuen Heimat. Gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern entdeckt Francisca Raposo eine neue Welt: Aus dem Internat führen sie Ausflüge nach Gänsefurth an der Bode, zu Weihnachten ins Wohnzimmer einer Erzieherin und in Ferienlager am Kyffhäuser und an der Ostsee. Nur drei Monate hätten sie alle gebraucht, um Deutsch zu verstehen, beschreibt Francisca Raposo, die sich aber ebenso deutlich erinnert, wie groß der Abstand zwischen den Gastkindern aus Afrika und dem DDR-Alltag bleibt. Kontakte sind nicht verboten. Aber Integration ist weder gewünscht noch beabsichtigt.

So wenig die Schüler in der Schule der Freundschaft erfahren, was mit ihnen geplant ist, so wenig sind die DDR-Nachbarn darüber informiert, wer da warum wie lange und auf wessen Kosten am Rande von Staßfurt wohnt. „In der Bevölkerung kursierten viele Gerüchte über uns, denn viele dachten, dass wir unsere Sachen aus dem Westen bekommen würden.“ Das stimmt nicht. Ist aber ein Detail, das Abstand und rassistische Vorurteile befördert. „Die Konflikte nahmen zu und einige sprachen wirklich schlecht über uns.“

Francisca Raposo war jahrelang an der Schule der Freundschaft in Staßfurt. Foto: Francisca Raposo

Die Jugendlichen, alleingelassen in einem fremden Land, erdulden das zumeist stumm. Nach dem Tod von Samora Machel erlahmt in Maputo das Interesse an der Partnerschaft mit der DDR. 1988 wird den Freundschaftsschülern schließlich mitgeteilt, dass sie bald nach Hause fliegen werden. Widerspruch zwecklos. Daheim wartet keine strahlende Zukunft, sondern ohne Zwischenhalt zu Hause der Armeedienst. Ein böses Erwachen auch für Francisca Raposo, die wie alle Rückkehrer aus der DDR nach dem Verlust der neuen Heimat nun in der alten beargwöhnt und benachteiligt wird.

Viele Jahre hat sie gebraucht, um einen Platz und eine Aufgabe für sich zu finden. Schließlich aber gelingt es ihr, zu studieren, Leiterin eines Studentenheims zu werden und unter vielen Opfern dem zu entfliehen, was sie ein „Leben in der Hölle“ nennt, weil alles, was sie in Staßfurt gelernt hatte, plötzlich ohne Wert war.

Im Rückblick auf ihre Zeit in Ostdeutschland ist Francisca Raposo heute dankbar. Sie vermisse Bockwurst, Schnitzel und die Eile, mit der die Deutschen alles erledigen wollen. Kontakt mit anderen Freundschaftsschülern hat sie immer noch. Und trotz des Rassismus, den sie damals auch erleben musste, überwiegen die angenehmen Erinnerungen, etwa an die „bedingungslose Liebe, mit der wir betreut wurden“. Könnte Francisca Raposo morgen zurückkehren, gäbe es kein Überlegen. „Es ist das, was ich mir am meisten wünsche.“