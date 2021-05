Schnee-Ärger: Lage auf A2 bleibt auch am Dienstag kritisch

Magdeburg - Der Verkehr auf der A2 hat sich auch am Dienstag nicht normalisiert. Am Morgen war bei Hakenstedt ein Lkw ins Rutschen gekommen und hatte sich quergestellt. In Richtung Berlin musste die Autobahn für mehr als fünf Stunden voll gesperrt ...

Am Mittag kam es dann bei Magdeburg zu einem schweren Unfall. Einen Kilometer vor dem Autobahnkreuz Magdeburg kam es zu einem Zusammenstoß zweier Sattelzüge. Ein Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und rutschte in die Unfallstelle hinein. Alle Beteiligten bleiben unverletzt. Die Autobahn musste in Richtung Hannover für rund eine Stunde gesperrt werden.

Wenig später krachten bei Alleringersleben zwei Lkw ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Unfallfahrer in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit dem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus. (mz)