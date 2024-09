Klimawandel und Pestizide setzen Insekten immer mehr zu. Einige Schmetterlingsarten sind in Sachsen-Anhalt bereits verschwunden. Warum die Lage der Krabbeltiere besonders dramatisch ist und Biologen nun auch an Gartenbesitzer appellieren.

Insektensterben in Sachsen-Anhalt

Der "Kleine Fuchs" galt lange als häufige Schmetterlingsart in Sachsen-Anhalt. Doch Klimawandel und Pestizide setzen ihm immer mehr zu.

Halle/MZ - Früher flatterten sie an Wiesen und Wäldern, heute ist es hier zunehmend verwaist: Viele Insekten sind in Sachsen-Anhalt auf dem Rückzug. Laut einer Zählung durch Gartenbesitzer, zu der der Naturschutzbund (Nabu) im August in Sachsen-Anhalt aufgerufen hatte, sind vor allem Schmetterlinge vom Insektensterben betroffen.