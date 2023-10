Schädlinge Bettwanzen breiten sich in Sachsen-Anhalt aus – Vor allem Urlauber sollten wachsam sein

Sie sitzen in Matratzen, Ritzen und Fugen: Kammerjäger in Mitteldeutschland rücken inzwischen deutlich häufiger wegen Bettenwanzen aus. Betroffen sind neben Wohnungen auch Hotels, Flüchtlingsunterkünfte und Landschulheime. Warum sich die Schädlinge auch in Sachsen-Anhalt vermehren und wie man sie wieder los wird.