Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz warnt vor Cyberattacken und Desinformation

Nicht erst seit dem Ukrainekrieg herrsche eine verschärfte Bedrohungslage für Sachsen-Anhalt, warnt der Nachrichtendienst in seinem neuen Jahresbericht. Im Fokus hat er die Agitation aus Russland und China.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt ist zunehmend „hybriden Bedrohungen“ wie Hackerangriffen und Desinformationskampagnen ausgesetzt. Davor warnt der Landesverfassungsschutz in seinem neuen Jahresbericht, der am Dienstag in Magdeburg vorgestellt wurde. Die zunehmenden Bedrohungen hätten sich bereits vor Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine abgezeichnet, analysiert der Inlandsgeheimdienst.