Eigentlich sollte Sachsen-Anhalts Landtag im Dezember Dutzende Ehrenamtliche im Parlament ehren. Doch dazu kommt es nicht, die Feier wurde am Donnerstag überraschend abgesagt. Was dahinter steckt.

Magdeburg/MZ/dpa/js - Im Landtag von Sachsen-Anhalt soll es im Dezember keine Ehrenamtsfeierstunde geben. Der Ältestenrat, ein Leitungsgremium aus Vertretern aller Fraktionen, hat am Donnerstag überraschend für eine Absage der geplanten Veranstaltung votiert. Das berichteten Teilnehmer im Anschluss an die vertrauliche Sitzung. Dabei haben Vertreter von AfD und CDU teilweise gemeinsam für die Absage gestimmt. Andere Politiker enthielten sich, Linke und Grüne wollten an der Feierstunde festhalten. Nach Teilnehmerangaben hatten im Vorfeld zu wenig Abgeordnete Ehrenamtliche für die Feierstunde benannt.