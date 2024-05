Sachsen-Anhalts Haus in Brüssel bröselt - Festsaal ist bereits gesperrt

Das vorerst letzte Event in diesem Saal: Ministerpräsident Reiner Haseloff redet beim Sommerfest 2023.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Im Juli des vergangenen Jahres war die Stimmung noch prächtig: Im Festsaal von Sachsen-Anhalts Landesvertretung in Brüssel versammelten sich Minister, Abgeordnete und weitere Gäste, es gab Saale-Unstrut-Wein und „Aechten Kräuter-Brocken-Liqueur“ aus einer Magdeburger Brennerei. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ließ in einer Rede die 20-jährige Partnerschaft mit der polnischen Woiwodschaft Masowien hochleben, unter der lichterfunkelnden schrägen Saaldecke amüsierten sich 400 Gäste. Es war die vorerst letzte Großveranstaltung in Sachsen-Anhalts „Botschaft“. Acht Wochen nach dem Fest wurde der Saal gesperrt. Der Grund: Kleine Teilchen der Saaldecke waren abgestürzt, feiner Staub rieselte herab.