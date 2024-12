In Sachsen-Anhalt müssen besonders viele Beschäftigte arbeiten, wenn der Rest des Landes frei hat – auch nachts und am Wochenende. Auf Dauer kann das krank machen.

Sachsen-Anhalter müssen im Bundesvergleich besonders oft an Feiertagen arbeiten

Schuften in der Urlaubssaison

Nachtschicht, wenn andere frei haben: In Sachsen-Anhalt müssen im Bundesvergleich besonders viele Beschäftigte mit "atypischen Arbeitszeiten" leben.

Magdeburg/MZ - Ob Krankenpflegerin, Polizist oder Hebamme: Viele Sachsen-Anhalter müssen an den Feiertagen rund um den Jahreswechsel zur Arbeit erscheinen, während der Rest des Landes freie Tage genießt. Neue Zahlen der Bundesregierung zeigen jetzt, dass Sachsen-Anhalt im Deutschlandvergleich einen besonders hohen Anteil von Berufstätigen mit sogenannten atypischen Arbeitszeiten hat – dazu gehören neben Feiertagsschichten auch Dienste in der Nacht und an Wochenenden.