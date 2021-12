Sachsen-Anhalt zahlt Corona-Unterstützung an Kulturvereine

Magdeburg/dpa - Coronabedingt in finanzielle Engpässe geratene Kulturvereine in Sachsen-Anhalt können weiter Hilfe vom Land erhalten. Es seien noch Fördergelder vorhanden, teilte das Kulturministerium am Montag in Magdeburg mit.

Corona: Sachsen-Anhalt unterstützt Kulturvereine

„Mit unserem beschlossenen Hilfsprogramm wollen wir jenen Kulturvereinen unter die Arme greifen, die infolge der Pandemie in existenzbedrohende Zahlungsschwierigkeiten geraten sind und bestehende Verpflichtungen nicht mehr erfüllen können“, erklärte Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU).

Der Kulturbereich müsse angesichts der dramatischen Pandemiesituation weiter mit Restriktionen und Einschränkungen leben.

Kulturvereine erhalten bis zu 10.000 Euro aus Hilfsprogramm

Anträge auf eine Liquiditätspauschale oder eine erweiterte Liquiditätshilfe müssen bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gestellt werden. Die erweiterte Liquiditätshilfe beträgt maximal 10.000 Euro und wird in Form eines einmaligen, nicht rückzahlbaren Festbetrags gewährt. Antragsteller müssen schnell sein: Die Antragsfrist läuft bis zum 17. Dezember 2021.

Die Liquiditätspauschale kann bis zum 30. Juni 2022 beantragt werden, sie beinhaltet einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Festbetrag von 1.000 Euro. Profitieren können Kulturvereine, die als gemeinnützig anerkannt sind, ihren Sitz in Sachsen-Anhalt habe und bei denen infolge der Corona-Pandemie vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten bestehen.