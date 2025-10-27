In Sachsen-Anhalt ist die Lebenszufriedenheit seit 2015 deutlich gewachsen, das zeigt der neue „Glücksatlas“. Wie passt das mit den jüngsten Umfrageerfolgen der oppositionellen AfD zusammen?

Sachsen-Anhalt wird zufriedener - warum ist die oppositionelle AfD trotzdem im Umfragehoch?

Halle gehört laut dem neuen „Glücksatlas“ zu den zufriedensten Städten Deutschlands.

Halle/Magdeburg/MZ - Die Menschen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahrzehnt einen spürbaren Schub in der Lebenszufriedenheit erlebt. Das zeigt der neue „Glücksatlas“ der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) in Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg. Auf einer Skala von 0 („ganz und gar nicht zufrieden“) bis 10 („völlig zufrieden“) landet Sachsen-Anhalt bei 6,99 Punkten. Das sind 0,3 Punkte mehr als noch im Jahr 2015.