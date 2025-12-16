Wegen eines Unfalls zwischen der Raststätte Börde Nord und Bornstedt staut sich derzeit der Verkehr auf der A2 in Richtung Braunschweig.

Bornstedt. - Am Dienstagmorgen hat es auf der A2 zwischen der Raststätte Börde Nord und Bornstedt einen Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge ist die Autobahn in Richtung Braunschweig derzeit voll gesperrt. Wie viele Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sind und ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.

Ortskundige Autofahrer werden geben, das Gebiet weiträumig zu umfahren, so die Polizei weiter. "MDR Jump" berichtet, dass sich der Verkehr bis zum Magdeburger Kreuz staut.

Auch auf den Umleitungen über Hohenwarsleben und Irxleben staue sich der Verkehr. heißt es weiter. Angaben, wie lange die Sperrung andauern wird, liegen im Moment noch nicht vor.