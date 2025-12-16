Was begehren und was wünschen wir? Das Kunstkraftwerk Leipzig stellt die großen Fragen und zeigt die Schau „Traumfabrik – Wo Licht zum Zauber wird“.

Folge den Sternen: Blick in die „Traumfabrik“-Schau in Leipzig, die in den Winterwochen Familien anlocken will.

Leipzig/MZ - Ausstellungen brauchen ein Thema, im besten Falle werden sie von verständlichen weiterführenden Erklärungen flankiert, die es ermöglichen, dass sich das Publikum ins reflektierende Verhältnis setzen kann. So weit, so banal. Angesichts der neuen Kunstkraftwerk-Schau erscheint es aber ratsam, diese Binsenweisheit noch einmal auszusprechen.