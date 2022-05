Sachsen-Anhalt will grünes Licht für Katastrophenschutz-Zentrale geben

Magdeburg/MZ - Angesichts immer neuer Sturm- und Flutereignisse soll der Katastrophenschutz in Deutschland verbessert werden. Sachsen-Anhalts Landesregierung um Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will am Dienstag im Kabinett eine Vereinbarung unterzeichnen, mit der Bund und Länder ein „Gemeinsames Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz“ gründen wollen. Der MZ liegt das Konzept vor. Die Einrichtung soll bundesweite Katastrophenprognosen liefern und im Krisenfall die überregionale Hilfe koordinieren - als Krisenstab, der bei Bedarf auf 24/7-Betrieb umschalten kann.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<