Sachsen-Anhalt will Ehrenamtliche vor Nachstellungen schützen

Magdeburg - In der Öffentlichkeit stehende und daher besonders gefährdete Personen sollen besser vor Nachstellungen geschützt werden. Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) will dazu alle Standesämter in Sachsen-Anhalt ermuntern, die Wohnadresse solcher Personen auf Antrag mit einem Sperrvermerk gegen Abfragen zu schützen. Ein entsprechender Erlass soll noch in diesem Jahr an alle Kommunen gehen.