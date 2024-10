Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt hat in den vergangenen drei Jahren 251 straffälligen Migranten das Aufenthaltsrecht entzogen. Es handelt sich um sogenannte Ausweisungen, die von Ausländerbehörden ausgesprochen werden können. Die neuen Zahlen gehen aus einer kleinen Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Demnach wies Sachsen-Anhalt allein in der ersten Hälfte des laufenden Jahres 22 Personen aus. Im gesamten Jahr 2023 waren es 77. Die Linksfraktion in Sachsen-Anhalt sieht die Zahlen als Beleg dafür, dass der Großteil der Migranten friedlich in Sachsen-Anhalt lebe.

