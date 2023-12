Die Kaufkraft in Sachsen-Anhalt hat 2022 um 2,2 Prozent abgenommen. Auch 2023 wird ein Minus erwartet.

Halle/MZ. - Die jährliche Eiererzeugung im Land (678.390 Eier), die nach Sachsen-Anhalt importierte Menge Abfall aus anderen Bundesländern (etwa sechs Millionen Tonnen) oder die Zahl der Firmen, die hierzulande Erdgas oder Erdöl fördern (ein Betrieb): Das immer im Dezember veröffentlichte Statistische Jahrbuch fasst Sachsen-Anhalt in Zahlen zusammen. Die Daten sind dabei in der Regel auf dem Stand von Ende 2022, weil bis dahin alle Statistiken amtlich bestätigt sind. Das Jahrbuch hängt also etwas hinterher, zeigt aber dennoch, wie sich das Land entwickelt hat.