Ministerin Grimm-Benne verspricht: Wer unverschuldet zahlungsunfähig wird, kann Hilfe beantragen. Unterdessen ruft die FDP nach Schließungen - was Ministerpräsident Haseloff dazu sagt.

Sachsen-Anhalt stellt klammen Kliniken Geld in Aussicht

Magdeburg/Halle - Nach der Insolvenz des christlichen Klinikbetreibers Pfeiffersche Stiftungen in Magdeburg hat die Landesregierung notleidenden Kliniken Hilfe zugesagt. „Wir werden Krankenhäuser, die ohne eigenes Verschulden in Liquiditätsprobleme kommen, über die Investitionsbank stützen können“, sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Dienstag.