Sachsen-Anhalt hat die Anforderungen für den Hauptschulabschluss deutlich gesenket, nun können auch zwei Fünfen in Deutsch und Mathe reichen. Damit legt das Land niedrigere Maßstäbe als seine Nachbarn an.

Sachsen-Anhalt senkt Anforderung für Hauptschulabschluss - das gilt in Nachbarländern

Abschluss mit 5 in Deutsch und Mathe

Magdeburg/MZ - Mit den zuletzt abgesenkten Anforderungen für Hauptschulabschlüsse nimmt Sachsen-Anhalt seit diesem Jahr eine Sonderstellung ein. Das zeigt eine aktuelle MZ-Umfrage in den angrenzenden Nachbarbundesländern. Demnach hat kein anderes Land so niedrige Anforderungen zum Erreichen eines Hauptschulabschlusses in der neunten Klasse.