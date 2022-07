Sachsen-Anhalt schafft neuen Posten eines Polizei-Rabbiners

Einen solchen Posten gibt bisher nur in Baden-Württemberg: Sachsen-Anhalts Innenministerium will den Posten eines Polizeirabbiners schaffen. Zudem sollen Beamte größeres Augenmerk auf interkulturelle Kompetenz legen.

Halle/MZ - Sachsen-Anhalt soll einen Polizei-Rabbiner bekommen. Das kündigte das Landesinnenministerium am Mittwoch an. „Sachsen-Anhalt ist nach Baden-Württemberg bundesweit das zweite Land, das einen Polizeirabbiner benennt“, teilte das Ministerium unter Tamara Zieschang (CDU) in Magdeburg mit.