Sachsen-Anhalt plant eigene Abschiebehaftplätze in Volkstedt

Jahrelang suchte Sachsen-Anhalt Optionen für eine eigene Abschiebehaft. Nach geplatzten Plänen in Dessau steht nun fest: Neue Plätze sollen in Volkstedt entstehen.

In Volkstedt (Mansfeld-Südharz) sollen neue Abschiebehaftplätze für Sachsen-Anhalt entstehen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt soll nach jahrelanger Standortsuche eigene Abschiebehaftplätze in Volkstedt (Mansfeld-Südharz) erhalten. Vorgesehen sei ein Gelände nahe dem bereits bestehenden Gefängnis, erklärte die Staatskanzlei in Magdeburg am Dienstag.