Magdeburg/MZ - Pünktlich zum Start der Olympischen Spiele spricht Kay Barthel am Freitag plötzlich das alte Motto der traditionsreichen Sportwettkämpfe an. „Höher, schneller, weiter“ – unter diesem Slogan kämpften Athleten aus aller Welt seit 1894 um immer neue Rekorde. Barthel, Präsident des Rechnungshofs in Sachsen-Anhalt, warnt am Freitag aber die Landesregierung davor, mit dem selben Motto Finanzpolitik zu betreiben. Es dürfe kein „höher, schneller, weiter“ mehr bei den Ausgaben der Verwaltung geben. Stattdessen brauche es „Verzicht und Reduzierung“, sagte Barthel.

