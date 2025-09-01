Bis marode Verkehrsinfrastruktur erneuert ist, dauert es in Deutschland Jahre. Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens will das nun beschleunigen. Pläne hat sie auch für Solarflächen am Straßenrand.

Sachsen-Anhalt legt Bau-Turbo ein - so will Ministerin Hüskens Brücken und Straßen schneller erneuern

Nicht nur in Magdeburg ein Problem: Wegen Rissen musste die Stadt eine wichtige Brücke abreißen, eine neue muss her - doch das dauert.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt will die Planungszeiten für den Bau von Straßen und Brücken deutlich verkürzen. Das sieht ein Gesetzentwurf von Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) vor, der am Dienstag im Kabinett beschlossen werden soll.