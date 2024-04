Der Krieg in der Ukraine führt auch in Sachsen-Anhalt zu Gedankenspielen: Wo finden die Menschen im Land im Ernstfall Schutz? Und wie gut ist die wichtigste Infrastruktur geschützt? Die Antworten sind zum Teil ernüchternd.

Halle/MZ. - Sie verstecken sich in Bunkern, Kellern und Tiefgaragen. Täglich müssen Menschen in der Ukraine infolge des russischen Angriffskriegs Schutzräume aufsuchen. Auch in Deutschland wird darüber debattiert, wo sich die Bevölkerung in Sicherheit bringen könnte. Die Antwort für Sachsen-Anhalt lautet: nirgendwo.