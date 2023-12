In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus rasant, zudem gehen Experten von einer hohen Dunkelziffer aus. Warum sie dennoch Entwarnung geben.

Wieder häufiger zu sehen in Sachsen-Anhalt: positiver Corona-Test

Halle/MZ - Das Coronavirus kommt mit Macht zurück. In Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen binnen weniger Wochen mehr als verdoppelt. So meldete das Landesamt für Verbraucherschutz zuletzt 1.968 neue Ansteckungen. Ende Oktober hatte der Wert noch bei 917 gelegen. Die landesweite Inzidenz, also die Zahl der Infektionen auf 100.000 Einwohner, liegt laut Pandemieradar des Bundesgesundheitsministerium derzeit bei 65. Das sind zwar sieben weniger als eine Woche zuvor, es ist aber nach wie vor der mit Abstand höchste Wert bundesweit. Danach folgt Sachsen mit einer Inzidenz von 53. Der bundesweite Wert liegt bei 28.