Magdeburg/MZ - Landesumweltminister Armin Willingmann (SPD) will den Abschuss übergriffiger Wölfe erleichtern. Erstmals soll dabei der Grundsatz fallen, dass ein Tier nur dann getötet werden darf, wenn es per Gentest als Urheber eines Nutztierrisses erwiesen wurde. Nach der neuen Regel sollen Jäger nach einem Riss in einem Umkreis von 1.000 Metern den erstbesten Wolf erlegen dürfen. Willingmann kündigte an, dass der Erlass im Dezember in Kraft treten solle.

