Bei Bad Kösen ist die höchste Brücke Sachsen-Anhalts entstanden. Die Bauarbeiten an dem Megabauwerk sind so gut wie abgeschlossen. Wann die neue Saaletalbrücke für den Verkehr auf der B87 freigegeben wird.

60 Meter hoher Gigant ist fast fertig: Wann Autos über die Saaletalbrücke fahren können

Die höchste Brücke in Sachsen-Anhalt: Die neue Saaletalbrücke bei Bad Kösen ist derzeit Sachsen-Anhalts größtes Straßenbrückenbauprojekt.

Bad Kösen. - Nicht mehr lange, dann ist die neue Saaletalbrücke bei Bad Kösen (Burgenlandkreis) komplett fertiggestellt. Das Vorhaben gilt als Sachsen-Anhalts größtes Straßenbrücken-Bauprojekt.

Was muss noch an der Brücke getan werden? Wann kann der Verkehr über die Brücke rollen? Was ist das Besondere an der Bauweise? Hier gibt es die Antworten darauf:

Wie weit ist der Baufortschritt an der Saaletalbrücke?

Der Brückenschluss ist bereits vollzogen. Insgesamt sei die Saaletalbrücke für die Ortsumfahrung Bad Kösen zu 95 Prozent fertiggestellt, hieß es jetzt bei einem Vor-Ort-Termin von den Fachleuten.

Es folgen noch die Arbeiten an der Fahrbahn. Auch dafür liege man im Plan, so die Landesstraßenbaubehörde.

Um den naturschutzrechtlichen Auflagen gerecht zu werden, wird im nördlichen Bereich der Brücke noch eine Fledermausüberflughilfe installiert. Auch die Installation einer 1,80 Meter hohen Windschutzwand aus Plexiglas steht noch aus.

Ein Gigant aus Stahl und Beton: die Saaletalbrücke bei Bad Kösen. (Foto: PERI Deutschland)

Wann wird die Saaletalbrücke bei Bad Kösen für den Verkehr freigegeben?

Bis Autos und Lkw über die Brücke rollen können, wird es noch ein Weilchen dauern. Denn sie kann erst befahren werden, wenn die gesamte Strecke der neuen Ortsumfahrung B87 von Bad Kösen fertig ist.

Bleibt alles im Plan, so ist die Fertigstellung dafür für das vierte Quartal 2026 anberaumt. So gesehen müssen sich Autofahrer noch ein gutes Jahr gedulden, bis sie über die neue Brücke fahren dürfen.

Wie teuer ist der Bau der Saaletalbrücke?

Laut LSBB kostet die Saaletalbrücke rund 71,8 Millionen Euro. Damit ist sie der teuerste Abschnitt der neuen Ortsumfahrung von Bad Kösen.

Wie hoch und lang ist die neue Saaletalbrücke?

Die Saaletalbrücke wird von 14 Pfeilern getragen. Sie ist 1,2 Kilometer lang und 60 Meter hoch. Das teilte die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt mit, die für das XXL-Brückenprojekt verantwortlich ist.

1,2 Kilometer ist die neue Saaletalbrücke bei Bad Kösen lang, künftig wird sie zur B87 gehören. (Foto: PERI Deutschland)

Damit ist die Saaletalbrücke die bislang höchste und eine der längsten Straßenbrücken in Sachsen-Anhalt. Die längste Brücke Sachsen-Anhalts ist laut LSBB die Elbebrücke Tangermünde mit einer Länge von 1,4 Kilometern.

Warum wird die Saaletalbrücke gebaut?

Die Saaletalbrücke ist Teil der neuen Ortsumfahrung B87 von Bad Kösen. Der 13,6 Kilometer lange Streckenabschnitt zwischen Naumburg und Taugwitz soll Bad Kösen vom Durchgangsverkehr entlasten und damit Stau und Luftverschmutzung in dem Kurort verringern.

Neben der Saaletalbrücke beinhaltet die Strecke sechs weitere Brücken. Die neue Ortsumfahrung B87 ist Teil des Bundesverkehrswegeplans 2030.

Was ist das Besondere an der Saaletalbrücke?

Die Bauweise, denn die Saaletalbrücke wird in Hybridbauweise errichtet: Die nördlichen und südlichen Teile der Brücke wurden per Taktschiebeverfahren gebaut.

Dabei wird jeder neuer Brückenabschnitt – auch Takt genannt – mit zuvor hergestellten Abschnitten verbunden und über die Brückenpfeiler verschoben. Die Brücke wuchs zunächst also "ins Leere".

Die neue Saaletalbrücke im Burgenlandkreis ist 60 Meter hoch. Damit ist sie dich höchste Brücke in Sachsen-Anhalt. (Foto: PERI Deutschland)

Der mittlere Teil der Brücke hingegen wurde nicht im Taktschiebe-, sondern im Freivorbauverfahren gebaut. Das heißt, dass die Brückenmitte abschnittweise gegossen wurde – von den hohen Brückenpfeilern aus jeweils nach außen. Die Gussform, in die flüssiges Beton in schwindelerregender Höhe gegossen wurde, wiegt 94 Tonnen.

Diese Bauweise war deswegen nötig, weil die neue Saaletalbrücke durch ein Naturschutzgebiet verläuft – und in diesem streng geschützten Gebiet keine Brückenpfeiler stehen dürfen.

Die Pfeiler wurden deswegen rechts und links der Saale so weit wie möglich auseinander positioniert aufgestellt. Der Abstand zwischen den Pfeilern beträgt 110 Meter. Bei so einem großen Abstand ist das Taktschiebeverfahren nicht möglich.

Wie viele Bauarbeiter sind an dem Bau der Saaletalbrücke beteiligt?

An dem gigantischen Bauprojekt sind rund 300 Bauarbeiter beteiligt.

Wie viel Tonnen Stahl werden bei dem Bau der Saaletalbrücke verbaut?

Knapp 10.000 Tonnen Stahl werden beim Bau der Saaletalbrücke bei Bad Kösen verbaut.