„Russen-Aldi“ auf dem Rückzug: Auch Mere-Filiale in Halle ist dicht

Die Expansion des Discounters Mere ist gescheitert. Nun werden Märkte geschlossen - darunter auch in Halle. Was zur Aufgabe führte.

Bereits seit Ende März ist der Mere-Markt in Halle geschlossen, das Außengelände vermüllt.

Halle/MZ - Ein einzelner Einkaufswagen steht noch in der längst zerstörten Parkbox. Aus dem orangenen Abfalleimer daneben quillt der Müll, die rote Eingangstür des fensterlosen Einkaufsmarktes in Halle-Neustadt ist verschlossen. „Der ist schon seit Wochen dicht“, sagt ein Passant im Vorbeigehen. So sieht er aus, der Rückzug des russischen Discounters Mere auf dem deutschen Markt. Erst vor drei Jahren war die Billigkette mit großen Erwartungen gestartet.