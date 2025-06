Mehr Schuldner bei Rundfunkbeitrag Fast jeder zehnte Haushalt in Sachsen-Anhalt zahlt nicht für MDR und Co.

Trotz Pflichtbeitrag verweigern in Ostdeutschland Hunderttausende die Zahlung an ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die Zahl der Mahn- und Vollstreckungsverfahren steigt – und mit ihr die Kritik am Rundfunkbeitrag. Politiker fordern Reformen und neue Finanzierungsmodelle.