Die Zahl der Infektionen nimmt rasant zu, nun kehrt auch das RS-Virus zurück. Vor allem Kinder sind betroffen. Die vergangene Saison war heftig. Was Experten diesmal erwarten.

Infektionen in Sachsen-Anhalt

Aktuell erkranken wieder mehr Kinder an RSV. Auch in Kliniken müssen die kleinen Patienten behandelt werden.

Halle/MZ - In der laufenden Erkältungssaison steigen die Infektionszahlen weiter rasant an. Deutschlandweit haben Millionen Menschen eine Atemwegserkrankung. Hinzu kommen jetzt auch in Sachsen-Anhalt mehr RSV-Infekte.