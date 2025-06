Sie sind unsichtbar und nur kurz nachzuweisen: K.-o.-Tropfen machen Menschen in Minuten willenlos. Das Problem ist schlecht dokumentiert. Rosa Jellinek wurde die Substanz in einem Leipziger Club verabreicht – und nicht nur ihr.

Sie hat lange versucht, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Die Erinnerungsfetzen zu einem Ganzen zu fügen. „Aber die Leerstelle wird immer bleiben“, sagt Rosa Jellinek. Für das Video-Telefonat hat sie sich in die Küche ihrer Wohnung gesetzt. Im Hintergrund läuft die Waschmaschine. Die 27-Jährige, blonde Locken und Brille, blickt offen in die Kamera. Die vergangenen Monate waren für sie so etwas wie ein Wandlungsprozess: Vor fünf Monaten wurden Jellinek in einem Leipziger Club K.-o.-Tropfen ins Glas gemischt. Das Geschehene musste sie verarbeiten und lernte dabei andere Betroffene kennen. „Schuld wird oft zuerst bei ihnen gesucht: Sie haben nicht auf ihr Glas aufgepasst, sie haben zu viel getrunken. Dieses Denken muss aufhören.“