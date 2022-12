Sachsen-Anhalts Sternekoch Robin Pietsch verrät die besten Alternativen zur Weihnachtsgans

Die traditionelle Weihnachtsgans ist in diesem Jahr teuer und schwer zu bekommen. Sternekoch Robin Pietsch aus Wernigerode kennt günstigere und nachhaltigere Alternativen für das Festtagsmenü. Rezept für MZ-Leser inklusive.

Wernigerode/MZ - Die Krise macht auch vor Weihnachten nicht halt. Die knusprige Gans aus dem Ofen mit Klößen und Rotkohl wird in diesem Jahr nicht mehr bei jeder Familie auf dem Tisch stehen. Grund: Geflügelpest sowie stark gestiegene Preise für Energie und Futter lassen die Kosten für Weihnachtsgans und Co. in diesem Jahr nach oben klettern.