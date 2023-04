Rettung für die Welternährung? Warum Wissenschaftler in Gatersleben an der Ackerbohne forschen

Murukarthick Jayakodi im Gewächshaus am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben

Gatersleben/MZ - In Reih und Glied stehen die Ackerbohnen-Pflanzen in ihren Töpfen, einen Meter hoch, dicht an dicht, beschienen von orangegelbem Licht, über ihren Köpfen ein Gewirr von Schläuchen. „Wir können hier im Gewächshaus Feldbedingungen simulieren“, sagt Murukarthick Jayakodi. Er steht mitten in diesem grünen Dschungel und beäugt kritisch eine Blüte. Die Ackerbohne wirkt unscheinbar, doch sie birgt revolutionäres Potenzial. Die Frage, der Jayakodi und sein Team am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben (Salzlandkreis) nachgehen, lautet: Kann die Ackerbohne die Welternährung retten?